Общество 22 февраля 2024, 12:36 «ИНКОМ-Недвижимость»: на вторичном рынке Москвы насчитывается около 300 самых экономичных квартир

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Аналитики центра «ИНКОМ-Недвижимость» посчитали, что сейчас на вторичном рынке Москвы можно найти около 300 самых экономичных квартир стоимостью до шести миллионов рублей. Об этом написал Life.

Большинство из этих квартир имеют вид студий, либо располагаются в старых домах за МКАД. Относительно недорогое жилье можно найти и в удаленных районах ЗелАО. Там стоимость квартир начинается от 9,99 миллиона рублей. В Новой Москве можно приобрести квартиру за 10,67 миллиона рублей, в Троицком АО — за 7,63 миллиона рублей.

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По данным аналитического центра, самые низкие цены на квартиры в новостройках наблюдаются в Московской области. Однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров в городском округе Воскресенск можно приобрести за 1,9 миллиона рублей. Похожая квартира в городском округе Пушкинский будет стоить около 3,7 миллиона рублей.