Инклюзивный детсад открыли в Ноябрьске

Через телемост из Крыма губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в Ноябрьске инклюзивный детский сад. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Дошкольное учреждение получило название «Лучик». Оно появилось в восьмом микрорайоне Ноябрьска. Его построили за 27 месяцев. Общая площадь здания составляет около трех тысяч «квадратов». Детский сад рассчитан на 190 воспитанников от полутора лет.

«На повестке — строительство школы рядом. Это 21-й сад из 22, запущенный в рамках нашей большой программы. Остается еще один — в отдаленном ямальском поселке — и мы полностью выполним программу, но не остановимся на этом, в плане — строительство новых», — подчеркнул глава региона.