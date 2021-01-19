Инкассаторам захотели дать право задерживать грабителей

Инкассаторам и охранникам банков хотят дать право задерживать грабителей, а затем передавать их полицейским. Законопроект для этого представил начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев.

«Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство в отношении охраняемых объектов и грузов», — процитировал Линева ТАСС.

Документ он представил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он пояснил, что в случае принятия закона инкассаторы и охранники должны будут передавать задержанных правоохранителям. При этом полицейские при оформлении бумаг будут обязаны указывать срок фактического задержания. Это значит, что время будет отсчитываться с того момента, когда грабителя поймал инкассатор или сотрудник охраны.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий обнародовать личные данные силовиков. Под запрет попала информация об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни правоохранителей и военных, напомнил RT.