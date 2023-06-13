Общество 13 июня 2023, 10:30 Инициативу по увеличению скидки на услуги ЖКХ для группы ветеранов поддержали в Союзе пенсионеров

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею депутата Госдумы Евгения Федорова увеличить скидку на услуги ЖКХ до 75% для ветеранов боевых действий. Об этом написал RT.

Предлагается повысить скидку тем ветеранам, которые принимали участие в двух и более вооруженных конфликтах.

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«Важен сам факт выделения в особую категорию людей, которые почитаются государством, тех, кто рисковал жизнью и участвовал в защите интересов России в горячих точках», — добавил Рязанский.

На данный момент размер скидки, которая действует для участников одного вооруженного конфликта, так и для ветеранов, которые участвовали в нескольких конфликтах, составляет 50%.