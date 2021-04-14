Инициативу оплачиваемого отпуска после рождения ребенка поддержали в Союзе отцов

Исполнительный директор Союза отцов Юрий Соленов поддержал предложение предоставлять мужчина пятидневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. Об этом сообщил RT.

«Пришло время, чтобы и материально поддержать семью со стороны отцов так, чтобы уверенно и спокойно себя чувствовали… Один из главных вопросов — это как раз активация отцовского инстинкта», — считает Соленов.

Также он добавил, что если отец «спокойно, без нервотрепки уходит в такой оплачиваемый отпуск вместе с супругой» — это отличная поддержка для всей семьи.

Ранее в Госдуме предложили предоставить мужчинам, у которых только что родился ребенок, пятидневный оплачиваемый отпуск. С идеей выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Автор законопроекта отметил, что в первые дни жизни ребенка его матери нужна поддержка и помощь со стороны мужа. Сейчас мужчины могут взять пятидневный отпуск, но он не оплачивается работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — указано в проекте документа.