Инициативу об ограничении числа питомцев в квартире поддержал Куклачев

Людям не следует «перебарщивать с животными», более того, они должны нести за них ответственность. Так дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал инициативу Минсельхоза об ограничении количества домашних животных в квартире. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Когда питомцев слишком много, это опасно для них самих и для людей. Лет 30 назад я был в московской коммуналке, где у одной из соседок жили 34 кошки на 18 квадратах. Я увидел это и обалдел! Соседи просто сходили с ума. Если кошка показывалась в окне, в нее кидали камнем», — рассказал Куклачев.

Он отметил, что во всем мире содержание животных регламентируется законом. Например, в США с граждан, приходящих в питомник за кошкой или собакой, требуют бумагу, в которой указано количество квадратных метров в их квартире.

Куклачев добавил, что очень любит животных, но, когда их в одном помещении слишком много, они начинают болеть. К человеческим друзьям надо относиться внимательнее, подытожил дрессировщик.