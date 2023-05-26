Общество 26 мая 2023, 13:08 Инициативу о возвращении смертной казни в России не поддержали в СПЧ

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Инициатива от депутатов вернуть смертную казнь — это стремление наказать преступников, которые не работают. Таким образом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала желание политиков вернуть в России высшую меру наказания, написало ИА НСН.

По словам правозащитницы, смертная казнь не является выходом для наказания преступника.

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«Это такая реакция, депутаты таким образом пытаются проявить свое возмущение, стремление наказать людей, совершивших страшные злодеяния. Однако это не выход и не путь, а просто метод устрашения, который не работает», — добавила Меркачева.

Правозащитница выразила надежду, что высшую меру наказания в стране все же не вернут.