Эксклюзив 05 декабря 2023, 17:15 Инициативу о штрафах для чиновников за оскорбление женщин поддержали в Госдуме Депутат Останина поддержала штрафы чиновникам за оскорбление женщин РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Нина Останина поддержала предложение штрафовать чиновников за оскорбления женщин. Инициативу она оценила в беседе с «360».

«Судя по реакции, которую я вижу, вряд ли эту инициативу примут. Но сам факт того, что за честь и достоинство женщин, в том числе в органах власти, вступились те, кого мы называем чиновниками, говорит о победе здравого смысла. Вчера Валентина Матвиенко высказалась о необходимости защиты чести и достоинства женщин», — сказала парламентарий.

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Останина отметила, что главным оценщиком деятельности чиновника или депутата является его избиратель.

«Не думаю, что позиция избирателей-женщин отражает позицию, которую высказывают отдельные деятели, превращая их в механизм по воспроизводству населения. Поэтому я понимаю, о чем этот закон, и поддерживаю его. Но шансов у него нет. Но сам факт, что он будет в общественной повестке дня, говорит о многом», — добавила она.

Ранее депутат Вячеслав Даванков сообщил, что фракция «Новые люди» внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит штрафовать чиновников на 100 тысяч рублей за идеи, оскорбляющие чувства женщин, сообщил сайт News.ru.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия не пойдет по пути запрета абортов, писал RT.