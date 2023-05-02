Общество 02 мая 2023, 18:58 Инициативу о поощрении супругов за долгий брак поддержали в Госдуме

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР о денежном поощрении супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Об этом написало ИА НСН.

При этом политик добавила, что денежное бремя стоит переложить на региональные бюджеты.

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«Во многих регионах такая выплата предусмотрена в честь Дня семьи, любви и верности. Регионы должны стараться вводить такие меры поддержки у себя. Для них это небольшие деньги, но это статусная для людей история», — сообщила она.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу за продолжительность брак без учета районных коэффициентов.