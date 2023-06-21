Эксклюзив 21 июня 2023, 15:41 Инициативу Минстроя по субсидированию части аренды жилья молодым семьям оценили в Госдуме Депутат Бессараб: предложение Минстроя о субсидировании части аренды жилья поможет семьям

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Предложение Минстроя по субсидированию части стоимости аренды людям до 35 лет поможет молодым семьям накопить ежемесячный взнос на ипотечное кредитование. Об этом «360» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Это хорошая инициатива. В отдельных регионах это уже опробованный эксперимент, который показал возможность молодых людей формировать, накапливать ежемесячный взнос на ипотечное кредитование», — сказала она.

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По словам парламентария, это мера поможет расширению возможностей молодой семьи на получение ипотеки.

«Семьям нужно оформить ипотечное кредитование, предоставить подтверждающие документы, что семья является молодой, то есть не достигшей 35 лет. Также необходимо уточнить информацию о месте проживания, составе семьи и не иметь задолженности по коммунальным платежам», — добавила Бессараб.

Депутат отметила, что инициатива положительно скажется на демографии, но только как в комплексе, а не единая мера.

Ранее стало известно, что Минстрой предложил компенсировать половину оплаты за аренду жилья россиянам до 35 лет. Единственное условие — участникам программы необходимо параллельно копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.