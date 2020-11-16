«Инициатив можно много выдвигать в плане выборного законодательства», — заметил член думского Комитета по международным делам.

По его мнению, это предложение вызвано тем, что у малых фракций и прочих новых политических объединений нет шансов на попадание в Госдуму. Поэтому они рассчитывают за счет снижения процентного барьера поучить какое-то представительство.

«Но так с бухты-барахты получить широкую поддержку избирателей весьма затруднительно», — констатировал законодатель.