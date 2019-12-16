Ингушетии почти вернули свет

Почти 50 тысяч человек в Ингушетии были без света из-за аварии на сетях. Сейчас благодаря восстановительным работам большую часть жителей удалось обеспечить электричеством.

Как сообщили ТАСС в филиале «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» из-за аварии на линии «Плиево — Вознесеновская- 2» ночью 16 декабря без электричества остались жители Малгобекского района. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, сразу после аварии, в 02:18, света не было у 66,8 тысячи человек, но в 02:37 электроснабжение стали восстанавливать и их число сократилось до 47,8 тысячи.

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«К 09:00 запитана большая часть потребителей, без энергоснабжения остаются порядка 18 тысяч из 47 тысяч абонентов», — сообщили агентству в пресс-службе энергокомпании.

Там добавили, что продолжают работу по восстановлению электроснабжения. На линию выехали три аварийно-ремонтные бригады компании: 11 специалистов, четыре единицы техники.

В Малгобекском районе Ингушетии ночью было около одного градуса выше нуля. Сейчас температура поднялась до +5, но идет дождь.