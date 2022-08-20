Инфраструктуру газопровода «Северный поток — 2», которая расположена на территории России, задействуют для газификации северо-западных регионов страны. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«В сложившейся ситуации принято решение о задействовании находящейся на территории нашей страны инфраструктуры „Северный поток — 2" для газификации северо-запада России», — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что если германская сторона „чисто гипотетически“ примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка.

Панкин напомнил, что Евросоюз, в первую очередь в лице Еврокомиссии, давно вел «подготовительную» работу против проекта российского газопровода.

Ранее в ФРГ заявили, что запуск «Северного потока — 2» не стоит для Берлина на повестке дня.