Специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начали подсчет ущерба, причиненного инфраструктуре населенных пунктов Донбасса. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Он подчеркнул, что пока не может назвать конкретных сумм, которые потребуются на восстановление пострадавшего региона. Пока специалисты оценивают состояние сохранившейся технической и инженерной инфраструктуры.

«Сейчас задача — оперативно помочь людям», — заявил министр.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о работах по восстановлению роддома в Мариуполе. Медицинское учреждение получило сильные повреждения во время оккупации украинскими националистами.

Депутат подчеркнул, что городские власти получат поддержку от российских регионов, которые помогут в восстановлении и реконструкции объектов городской инфраструктуры.