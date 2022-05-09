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    09 мая 2022, 19:05

    Минстрой подсчитает ущерб инфраструктуре Донбасса

    Министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин: начался подсчет ущерба инфраструктуре Донбасса

    Анатолий Минкин

    Специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начали подсчет ущерба, причиненного инфраструктуре населенных пунктов Донбасса. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил глава ведомства Ирек Файзуллин.

    Он подчеркнул, что пока не может назвать конкретных сумм, которые потребуются на восстановление пострадавшего региона. Пока специалисты оценивают состояние сохранившейся технической и инженерной инфраструктуры.

    «Сейчас задача — оперативно помочь людям», — заявил министр.

    Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о работах по восстановлению роддома в Мариуполе. Медицинское учреждение получило сильные повреждения во время оккупации украинскими националистами.

    Депутат подчеркнул, что городские власти получат поддержку от российских регионов, которые помогут в восстановлении и реконструкции объектов городской инфраструктуры.