«Инфоцыган» решили собрать в специальный реестр
Депутаты Госдумы обсудили создание реестра для «инфоцыган»
В Госдуме обсудили лицензирование деятельности коучей и бизнес-тренеров. Для недобросовестных представителей отрасли хотят создать специальный реестр.
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА «Новости» об итогах прошедшего на эту тему совещания.
«Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра „инфоцыган“», — отметила она.
Работать с ситуацией будет межфракционная группа депутатов. Пока что парламентарии собрали идеи и обрисовали проблему. Конкретные предложения представители министерств и ведомств представят к следующему заседанию.
Лантратова намеревалась подготовить в весеннюю сессию проект закона о введении профессии бизнес-тренера. Мера, по ее словам, поможет бороться с мошенниками. Идею о создании рабочей группы по регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей она высказала вместе с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым.