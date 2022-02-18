«Инфоцыган» решили собрать в специальный реестр

В Госдуме обсудили лицензирование деятельности коучей и бизнес-тренеров. Для недобросовестных представителей отрасли хотят создать специальный реестр.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА «Новости» об итогах прошедшего на эту тему совещания.

«Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра „инфоцыган“», — отметила она.

Работать с ситуацией будет межфракционная группа депутатов. Пока что парламентарии собрали идеи и обрисовали проблему. Конкретные предложения представители министерств и ведомств представят к следующему заседанию.

Лантратова намеревалась подготовить в весеннюю сессию проект закона о введении профессии бизнес-тренера. Мера, по ее словам, поможет бороться с мошенниками. Идею о создании рабочей группы по регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей она высказала вместе с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым.