Общество 22 мая 2023, 13:22 «Инфотекс» уточнил информацию об утечке данных пользователей Разработчик средств защиты информации «Инфотекс» подтвердил утечку данных пользователей РИА «Новости»

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Российская компания «Инфотекс» подтвердила утечку данных пользователей. При проверке выяснилось, что проблема затронула информацию с учетных записей сайта, сообщил «Коммерсант».

«Инфотекс» занимается разработкой VPN-решений и средств криптозащиты информации. Компания является одним из крупнейших игроков на российском рынке.

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По информации представителей «Инфотекса», утечка не затронула веб-сервер, системы управления и операционные системы — они скомпрометированы не были.

«Проверка подтвердила факт утечки базы данных с учетными записями зарегистрированных пользователей сайта», — заявили в компании.

Уведомление о случившемся направили в Роскомнадзор.

Об утечке 60 тысяч записей базы данных пользователей сайта infotecs.ru 20 мая сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его информации, в интернет попали логины, фамилии, имена и отчества, адреса электронной почты, телефоны, пароли, места работы и должности, а также даты регистрации и последней активности.