В июле 2021 года будет запущена информсистема, которая позволит обеспечить контроль за движением древесины в России.

В настоящее время информационная система ЛесЕГАИС дорабатывается и совместно с лесопромышленниками тестируются ее функциональные возможности, обеспечивающие прослеживаемость движения древесины. 1 июля система станет обязательной для использования. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала на оперативном совещании с Правительством по вопросу развития и декриминализации лесного комплекса.

Также вице-премьер напомнила, что в феврале текущего года принят федеральный закон о цифровизации лесного комплекса и прослеживаемости оборота древесины.

Законом впервые введен цифровой лесной реестр в единой федеральной информационной системе, где централизованно будут храниться количественные и качественные характеристики леса и земель лесного фонда. Кроме того, введена система прослеживаемости для древесины на всех стадиях: от заготовки на делянке, до переработки и пункта пропуска на государственной границе и установлено требование об обязательном оснащении лесозаготовительной техники оборудованием ГЛОНАСС.

Помимо этого, введено понятие федерального государственного лесного надзора за оборотом древесины. Реализована возможность проведения эксперимента по передаче части полномочий по лесному надзору на федеральный уровень. «Такой эксперимент уже проводим в Иркутской и Архангельской областях», — уточнила вице-премьер.

По ее словам, в этом же федеральном законе учтено предложение ФСБ об установлении требований к лесным складам, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков и требование об участии в тушении лесных пожаров арендаторов лесных участков в соответствии со сводными планами. Такого требования до принятия закона не было.

Также Виктория Абрамченко рассказала, что в апреле текущего года на рассмотрение в Госдуму правительством будут внесены поправки в законодательство, которые позволят возродить институт «лесной охраны» и обеспечить патрулирование лесов на постоянной основе.

Помимо этого, поправки позволят снять барьеры, которые не позволяют сегодня изымать лесозаготовительную технику, используемую на незаконной заготовке древесины, а также позволят упростить порядок реализации изъятой, незаконно заготовленной древесины.

Эти меры решат главную проблему лесного комплекса — нелегальную заготовку древесины.