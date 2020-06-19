Информационный центр ЦИК будет работать с 25 июня по три часа в день

Информационный центр ЦИК по голосованию о поправках в Конституцию заработает 25 июня. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев.

«Мы начинаем 25 июня работу информационного центра, которая продлится до завершения голосования», — передает слова Булаева с заседания ЦИК РИА «Новости».

Представитель избирательной комиссии отметил, что информационный центр будет работать с 12:00 до 15:00, а 1 июля он откроется в 10:00 и будет работать в непрерывном режиме до 15:00 следующего дня.

Ранее ЦИК рассказал, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. В этом году сделать свой выбор можно и в других избирательных участках, для этого нужно подать заявку через сайт госуслуг, МФЦ или прямо через территориальную комиссию. Главное — успеть до 21 июня.

«360» опубликовал пошаговую видеоинструкцию о том, как отдать свой голос по поправкам в Конституцию.