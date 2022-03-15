Информационный центр СК РФ завел канал в Telegram

Информационный центр Следственного комитета РФ запустил свой Telegram-канал для оперативной связи с населением. Пользователи с его помощью смогут связаться с ведомством в режиме онлайн и направить обращения в том числе и на имя председателя СК Александра Бастрыкина.

Информационный центр — новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения россиян, пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В информационном центре работает сразу несколько электронных каналов связи. Для пользователей «ВКонтакте» доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России и группу Информационного центра, есть группа и в соцсети «Одноклассники».

Помимо этого, в круглосуточном режиме работает горячая линия по телефону 8 (800) 100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

— «Ребенок в опасности»;

— «Телефон доверия»;

— «Остановим коррупцию»;

— «Давление на бизнес»;

— «Справочная информация».

В пресс-службе отметили, что каждый день информационный центр СК РФ получает более 800 звонков и сообщений от жителей из всех регионов страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время.

Информационный центр ежедневно докладывает председателю СК о результатах взаимодействия с населением. Это позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав участников уголовного судопроизводства и в первую очередь защищать и восстанавливать права людей, пострадавших от преступлений.