facebook_pixel
    07 декабря 2020, 14:33

    Информационные вбросы против Путина будут продолжаться — Кремль

    Андрей Иванов

    Организаторы информационных вбросов против президента России Владимира Путина не могут добиться своих целей, но останавливаться они не собираются. Это будет продолжаться и дальше, заявил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков.
    Информационные вбросы против Путина будут продолжаться — Кремль

    «Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Пресс-секретарь российского лидера уверил, что в Кремле знают, кто этим занимается. Имен он называть не стал.

    «Нам достаточно знания того, кто они есть», — добавил Песков.

    Ранее руководитель пресс-службы президента РФ призвал СМИ не верить публикациям, которые ссылаются на страницы Путина в социальных сетях. Это все фейки, так как глава Российского государства ими не пользуется. За достоверной информацией следует обращаться напрямую в кремлевскую пресс-службу.