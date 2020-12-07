Организаторы информационных вбросов против президента России Владимира Путина не могут добиться своих целей, но останавливаться они не собираются. Это будет продолжаться и дальше, заявил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера уверил, что в Кремле знают, кто этим занимается. Имен он называть не стал.

«Нам достаточно знания того, кто они есть», — добавил Песков.

Ранее руководитель пресс-службы президента РФ призвал СМИ не верить публикациям, которые ссылаются на страницы Путина в социальных сетях. Это все фейки, так как глава Российского государства ими не пользуется. За достоверной информацией следует обращаться напрямую в кремлевскую пресс-службу.