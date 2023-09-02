Общество 02 сентября 2023, 13:08 Информацию о зараженном сибирской язвой мясе в магазинах Казахстана опровергли Минздрав Казахстана: зараженное сибирской язвой мясо не поставляли в магазины РИА «Новости»

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Информация о зараженном сибирской язвой мясе на прилавках магазинов Казахстана не соответствует действительности. Об этом сообщили на созданном для борьбы с недостоверными данными республиканском портале Stop Fake.

Недавно в мессенджерах казахстанцы начали предупреждать друг друга о мясе, якобы зараженном сибирской язвой. Они утверждали, что продукция уже попала на прилавки столичных магазинов.

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Эту новость опровергло министерство здравоохранения республики. В ведомстве отметили, что в Акмолинской области действительно зарегистрировали 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву. Все зараженные были работниками ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу. Лаборатории взяли 32 пробы, в 14 из них обнаружили ДНК инфекции.

Министерство провело дезинфекцию во всех очагах заражения и ввело ограничительные меры на вывоз мяса.

«Уничтожено путем сжигания 536 килограммов мяса. Мясо за пределы региона не вывезено», — подчеркнули в Минздраве.

Ведомство призвало казахстанцев и прессу не публиковать непроверенные данные и заверило, что ситуация находится под полным контролем.

Ранее зараженное сибирской язвой мясо обнаружили на рынке в Воронеже. Опасную продукцию сожгли.