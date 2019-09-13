Информацию о захваченных в Ливии российских социологах «Проекту» могли предоставить террористы или спецслужбы

В четверг основатель «Проекта» Роман Баданин обнародовал на своем ресурсе новую статью, в которой очередной раз пытается обвинить Россию во вмешательстве в дела Африки. Отдельное внимание он уделил социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самиру Суайфану, которых захватили весной 2019 года и до сих пор удерживают в одной из тюрем Триполи без предъявления обвинений. По его словам, это можно расценивать только как похищение и незаконное удержание.

Известно, что в Ливии россияне занимались сбором и анализом данных социологического исследования на тему президентских выборов для Фонда защиты национальных ценностей. Им оказывал поддержку Александр Прокофьев, которого не оказалось в Ливии в день захвата россиян. Тема выборов в Африке после многолетнего периода безвластия является самой лакомой для журналистов, поэтому интерес к ней очевиден.

Направление работы Шугалея и Прокофьева подтверждено статьей «Проекта». В ней представлены данные по президентским выборам в Ливии, собранные социологами.

Источник фото: телеканал «360»

Данные соцопросов, собранные захваченными россиянами в Ливии, публикуются впервые, сообщили в Фонде защиты национальных ценностей. Вся информация по исследованию хранилась на личном компьютере Максима Шугалея и не передавалась иным лицам. Это же подтверждает и Прокофьев.

Чудом избежавший похищения социолог внимательно прочитал статью «Проекта», из которой следует, что Россия якобы участвует в гражданской войне с Ливией. Он удивился, узнав о том, что их исследовательская группа представлена в виде команды, которая преследует цель привести к власти Сейфа Кадаффи. Прокофьев отметил, что сам текст вызывает множество вопросов своей противоречивостью. Каким образом два социолога и переводчик могли устраивать встречи с силовиками и политиками, разрабатывать предвыборные стратегии, ему неведомо. Отмечается, что часть материалов «расследования» могла быть взята исключительно из личного ноутбука Шугалея, который у него отобрали при аресте.

Прокофьев рассказал о допущенной ошибке в тексте авторов, которая была сделана в оригинальном файле — встреча с Каддафи была датирована 3 апреля вместо 4. Позже она была исправлена, но в черновике на компьютере осталась. Прокофьев недоумевает, каким образом авторы статьи добыли изъятые материалы у Максима, если даже адвокат не может получить необходимую информацию. И что связывает «Проект» с людьми, обвиняемыми в ООН в пытках и нарушениях прав человека?

Федеральное агентство новостей проследило всю цепочку от Романа Баданина до местонахождения Шугалея и его компьютера, чтобы понять, как эксклюзивный материал оказался в распоряжении «Проекта».

Известно, что похищенные россияне находятся в тюрьме Митига в пригороде Триполи. В Ливии она печально известна тем, что там держит своих заложников Абд аль-Рауф Кара, ныне руководитель аппарата по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT), а в прошлом полевой командир группировки боевиков «Бригада Наваси». Сейчас ему подконтрольны тюрьмы в Ливии.

Примечательно, что у Кара уже есть опыт захвата россиян, международных похищений и вымогательств. Причем, по некоторым данным, занимается он всем этим не без помощи западных спецслужб. Об этом в свое время говорил сын бывшего главы МИД Ливии Мухаммед Треки. Он выступил в качестве переговорщика, когда Кара запретил любые контакты российских дипломатов с захваченными социологами. Но сам оказался в тюрьме, когда проболтался об имеющихся у него доказательствах связи Кара с иностранными особистами.

На протяжении нескольких месяцев двое россиян находятся не просто в ливийской тюрьме, но и в изоляции от внешнего мира. Всех, кто с ними был хоть как-то связан, заточены в тюрьме. Однако источники ФАН из ливийского правительства сообщили, что у некоторых людей все же имеется доступ к социологам.

Выяснилось, что с информацией на различных устройствах Шугалея, в том числе и личном ноутбуке якобы работал некий русскоговорящий специалист, который посещал тюрьму. Источники подтверждают, что загадочный специалист улетел в Россию, чтобы изучить хранящуюся информацию. Если эта информация достоверна, становится понятно, как сведения могли попасть в распоряжение «Проекта». Можно предположить, что руководитель «Проекта» так или иначе связан с одним из влиятельных ливийских боевиков.

Кроме того, некоторые факт намекают на то, что Баданин и Кара финансируются западными службами. Деньги на «Проект» поступают из фондов Ходорковского и Джорджа Сороса. Про их связи с американской и британской разведками давно ходит большое количество слухов. Следует особо отметить, что материал «Проекта» готовился при поддержке портала «Досье», также принадлежащего Ходорковскому.

Получается, что в рассказанное «Проектом» истории многие факты в такой подаче указывают на то, что социологи не просто проводили исследование, а якобы пытались вмешаться в избирательный процесс Ливии. Хотя каким именно образом анкетирование может повлиять на голосование, Баданин уточнять не стал.

Фонд призвал компетентные органы России проверить источники «Проекта», с помощью которых Баданину удалось раздобыть информацию, так как получить ее можно было лишь незаконным путем. А также — проверить его на возможные связи с террористами.

Редакция отдела расследований ФАН тоже обращается к правоохранительным органам РФ и просит проверить подрывную деятельность «Проекта» Баданина, его связи с ливийскими боевиками и Михаилом Ходорковским.