Общество 10 марта 2023, 13:59 Информацию о возобновлении выпуска загранпаспортов нового образца опровергли «Гознак» назвал слухи о выпуске новых загранпаспортов в обычном режиме преждевременными РИА «Новости»

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«Гознак» сейчас делает загранпаспорта нового образца исключительно по ранее полученным заявкам. Говорить о возобновлении производства таких документов преждевременно. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«„Гознак“ занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно», — сказано в официальном заявлении.

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Компания добавила, что МВД России проинформирует жителей страны о возобновлении приема обращений на получение загранпаспортов нового поколения. Портал госуслуг в конце января сообщал о приостановке выдачи вышеназванных документов нового образцов из-за технических проблем у «Гознака».

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Ранее 10 марта некоторые СМИ поделились сведениями о том, что на базе «Гознака» якобы вновь начнется выпуск биометрических заграничных паспортов. Об этом написало РИА «Новости».