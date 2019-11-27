  • Информацию о сотрудничестве журналиста с боевиками изучат в ГД

    27 ноября 2019, 14:43

    Ольга Ситникова

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сказал, что Госдума может изучить расследование СМИ о связях журналиста с «Исламским государством»*. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Пискарев отметил, что у издания есть возможность «напрямую обратиться и в органы безопасности, и в Комитет Госдумы по безопасности».

    РИА ФАН уличило российского журналиста в работе на ИГ*

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    По словам главы комиссии, при необходимости «законодательного регулирования» они могут помочь. Пискарев также добавил, что готов обратиться к тем, «в чьей компетенции вопрос — это могут быть ФСБ, МВД и другие правоохранительные органы, прокуратура опять же».

    Ранее РИА ФАН опубликовало первую часть «Расследования ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*». Авторы предположили, что журналист уже несколько лет сотрудничает с участниками террористической организации. По мнению издания, он раскрывал сведения российских военнослужащих.

    *ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.