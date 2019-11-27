Информацию о сотрудничестве журналиста с боевиками изучат в ГД

Пискарев отметил, что у издания есть возможность «напрямую обратиться и в органы безопасности, и в Комитет Госдумы по безопасности».

РИА ФАН уличило российского журналиста в работе на ИГ* Подробнее

По словам главы комиссии, при необходимости «законодательного регулирования» они могут помочь. Пискарев также добавил, что готов обратиться к тем, «в чьей компетенции вопрос — это могут быть ФСБ, МВД и другие правоохранительные органы, прокуратура опять же».

Ранее РИА ФАН опубликовало первую часть «Расследования ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*». Авторы предположили, что журналист уже несколько лет сотрудничает с участниками террористической организации. По мнению издания, он раскрывал сведения российских военнослужащих.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.