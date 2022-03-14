Информацию о снижении урожая по причине санкций опровергли в Госдуме

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор и бывший медиаменеджер Сергей Лисовский опроверг информацию о том, что урожай в нынешнем году может оказаться ниже, чем в предыдущие годы из-за проблем с химикатами для защиты растений. Об этом написало ИА НСН.

По словам политика, проблемы с поставками химикатов не сильно скажутся на урожае этого года, а вот в следующем году могут возникнуть проблемы.

«Мы многое сможем компенсировать, при этом увеличение стоимость средств защиты растений, конечно, произойдет. Многие их уже закупили, и вряд ли это сильно скажется на урожае этого года. А вот на следующий год, если будет также продолжаться, то будут вопросы, если мы не найдем замену из стран, которые не участвуют в санкционной политике», — сказал Лисовский.

Депутат также отметил, что санкции ЕС и США в этом году больше ударят по европейским и американским компаниям, чем по российским. Правительство РФ планирует оказать поддержку Минсельхозу на сумму более чем 240 миллиардов рублей.