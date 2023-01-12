12 января 2023, 16:05
Информацию о сбежавшем вооруженном бойце из военной части назвали фейком
RT: сообщения в СМИ о сбежавшем военном с автоматом из московской части — фейк
Информация о сбежавшем вооруженном бойце из воинской части в Москве — фейк. Об этом сообщили в Telegram-канале RT со ссылкой на источник.
В СМИ появились сообщения о том, что некий военный по фамилии Афонин сбежал из воинской части Москвы с автоматом и гранатами. Полиция приступила к поискам дезертира.
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Однако собеседник агентства сообщил, что этого сбежавшего не существует. В военкомат позвонил пьяный мужчина. Он представился Афониным Дмитрием Владимировичем. Мужчина сказал, что ушел в самоволку с автоматами и гранатами. Он заявил, что скоро «приедет взрывать». Телефонного террориста ищут.
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По данным Telegram-канала Shot, неизвестный уже сутки терроризирует московских и петербургских правоохранителей. Он звонит в дежурные части и представляется Афониным. Мужчина угрожает взорвать или напасть на полицейские участки.
В конце декабря сотрудники ФСБ задержали сторонника террористов в Татарстане. Местный житель собирался поехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористической группировки.
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