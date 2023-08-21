Общество 21 августа 2023, 18:35 Информацию о росте цен на хлеб в России опровергли Минсельхоз опроверг информацию о серьезом росте цен на хлеб в России Pxhere

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Появившаяся в Сети информация о существенном росте цен на хлеб в России недостоверна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью», — отметили в министерстве.

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Минсельхоз ожидает, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники среди производителей из разных российских регионов сообщил, что осенью в стране стоимость хлеба вырастет на 10%. Причиной тому назвали выход России из зерновой сделки, ослабление курса рубля и всевозможные санкции. Источники канала уточнили, что после новости о приостановлении продовольственного соглашения цены на зерно и муку начали расти как на мировом, так и на внутреннем рынке.

Как сообщил в беседе с Ura.ru глава комитета по экономике столичного отделения «Опоры России» Алексей Каневский, стоимость продуктов в России в ближайшее время увеличится. По его прогнозам, рост ценника может составить порядка 20%.