Информацию о просмотрах сериалов в Сети начнут собирать у россиян

Государство начнет собирать сведения о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Об этом сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут добровольно передавать в систему учета ЕАИС.

В системе учета ЕАИС сейчас аккумулируются сведения о зрителях традиционных кинотеатров. Последний год министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили на то, чтобы согласовать поправки. Минкульт уже направил предложение в правительство. Об этом сообщил сайт издания «Ведомости» со ссылкой на представителей министерства и правительства.

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До последнего времени у государства и продюсеров были данные о рейтингах сериалов и фильмов, которые россияне смотрели в телеэфире. За передачу и обработку этих сведений назначена ответственной исследовательская компания Mediascope.

Также государство получает сведения об аудитории фильмов в традиционных кинотеатрах — от системы ЕАИС. ЕАИС полноценно работает три года, ее оператор — государственный Фонд кино.

По словам министра культуры России Владимира Мединского, так государство сможет отслеживать эффективность бюджетного финансирования отдельных российских фильмов. Нововведение будет касаться всех онлайн-кинотеатров, независимо от количества аудитории, в том числе зарубежных.