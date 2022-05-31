Информацию о годовых тратах курильщика предложили печатать на пачках сигарет в России

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил размещать на упаковках сигарет информацию о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку. Об этом написал RT.

Депутат отправил копии обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о размещении на упаковках сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информации о суммарных годовых тратах „среднего“ курильщика на свою вредную привычку», — говорится в тексте обращения.

По словам депутата, данное нововведение стало бы действенным приемом пропаганды здорового образа жизни.