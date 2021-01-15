Информацию о гибели охранника сестры Рогозина назвали фейком

В пресс-службе Роскосмоса отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы смерти охранника сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и назвали ее фейком.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Фейки и слухи не комментируем, тем более связанные со смертью незнакомых нам людей», — сказали агентству в пресс-службе Роскосмоса. По данным источника РИА «Новости», мужчина был гражданином Украины и умер еще 2 января от остановки сердца. Он не имел никакого отношения к сестре Рогозина.

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что в деревне Подушкино, где живет Татьяна Филиппова, было обнаружено тело ее охранника. Рядом с ним нашли около девяти тысяч долларов наличными и початую бутылку водки.

Труп обнаружил охранник резиденции, обративший внимание на давно не чистившийся снег. За это отвечал погибший. Когда он не ответил на телефонный звонок, охранник зашел в домик для прислуги и нашел тело. По данным канала, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.