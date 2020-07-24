Информацию о дефиците брюта опровергли в Крыму

«Вчера я его видел на столах в ресторанах и в руках у отдыхающих. <…> Может быть, где-то он и пропал, потому что мало закупили. <…> Проблем я в этом не вижу никаких», — отметил чиновник.

В свою очередь президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович обратил внимание на то, что в отличие от водки у вина есть свойство заканчиваться.

«Водки всегда изготавливается любое количество, потому что любое количество спирта и воды у нас с вами имеется», — заметил специалист.

По его словам, любое количество хорошего вина заканчивается и это радость для виноделов, поскольку это мотивирует их делать больше напитков в следующем году.

«Здесь может быть еще нерасторопливость магазина. Он может на заводе и не закончился и через какое-то время он опять будет в продаже», — предположил Попович.