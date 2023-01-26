Общество 26 января 2023, 23:23 Информацию МАГАТЭ о взрывах около Запорожской АЭС опровергли «Росэнергоатом» опроверг сообщения МАГАТЭ о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС РИА «Новости»

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«Росэнергоатом» опроверг сообщения Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) о мощных взрывах около Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника генерального директора концерна Рената Карчаа.

По его словам, данные миссии о мощных взрывах около атомного объекта — это всего лишь провокация. Информация нацелена на то, чтобы убедить мировое сообщество в неспособности России обеспечить ядерную безопасность. Собеседник агентства отметил, что, с одной стороны, делегаты МАГАТЭ хотят показать, что занимаются чем-то полезным.

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«С другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности», — подчеркнул Карчаа.

Вечером 26 января на сайте МАГАТЭ опубликовали доклад, в котором говорится о мощных взрывах в районе ЗАЭС. По данным организации, 25 января около 10:00 по местному времени прогремело восемь сильных ударов, от которых вибрировали окна административных зданий.

Делегаты заверили, что на следующий день взрывов стало больше. В докладе добавили, что в последнее время представители миссии почти ежедневно докладывали о подобных случаях в штаб-квартиру в Вене.