Информация об аварии в Норильске была передана в Москву в течение получаса

Вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко подтвердил данные о том, что сообщение об утечке дизельного топлива на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» было оперативно отправлено сначала в ГО и ЧС Норильска, а затем и в Министерство энергетики РФ.

Разгерметизация резервуара с топливом произошла днём в пятницу, 29 мая, в место разлива въехал легковой автомобиль, из-за чего произошло возгорание. Пожар быстро был локализован и потушен, сразу после этого, в 12:55, информация об аварии была передана диспетчером предприятия в городской штаб по ГО и ЧС. Эту информацию передали в диспетчерское управление Сибири (в 13:08), в Минэнерго страны (в 13:20) и в Ситуационно-аналитический центр СО ЕЭС в Москве (в 13:49). Приказ «НТЭК» о введении режима чрезвычайно ситуации был донесён мэрии Норильска в тот же день (в 18:40). В воскресенье, 31 мая, в Единую дежурно-диспетчерскую службу МЧС РФ были отправлены четыре отчёта, включая справку о принятых мерах по устранению последствий аварии, а 1 июня Минэнерго и ЕДДС получили от «НТЭК» план ликвидации.

3 июня состоялось совещание по проблеме разлива с участием президента РФ Владимира Путина. Глава государства согласился ввести режим ЧС федерального уровня, по факту разлива возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Кроме того, президент обещал дать поручение провести правовую оценку всех действий должностных лиц.

Всего разлилось около 20 тысяч кубометров топлива. В данный момент к ликвидации разлива привлечены опытнейшие специалисты из мурманской морской спасательной службы. Удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Уже откачано 262 тонны дизельного топлива, ещё 78 тонн собрано с поверхности р. Амбарная. Территория на месте разлива обработана специальными сорбентами. Во временное хранилище вывезено 800 м куб. загрязненного грунта.