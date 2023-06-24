Общество 24 июня 2023, 13:42 Информация о взрывах в Крыму оказалась фейком Советник Крюков назвал фейком слухи о взрывах в Крыму РИА «Новости»

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Информация в социальных сетях и мессенджерах о якобы прозвучавших взрывах в Крыму оказалась фейковой. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«В социальных сетях и Telegram разгоняют вбросы о взрывах на полуострове. В Крыму все спокойно», — написал он.

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По его словам, администраторы вбросивших недостоверную информацию ресурсов уже известны.

Ранее Крючков сообщил, что злоумышленники взламывали трансляции ряда каналов кабельных операторов на полуострове. При этом эфирное телевидение работало полностью в штатном режиме.

Также чиновник называл фейковой информацию о якобы повышенном уровне радиации в Днепре. Он уточнил, что украинские спецслужбы прозванивали крымские абоненты и говорили ложные сведения о начале эвакуации с полуострова.