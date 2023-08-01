01 августа 2023, 14:31
Информация о выброшенной на берег акуле в Анапе оказалась фейком
Фото акулы на берегу в Анапе оказалось старым снимком из США
В Сети появилось сообщение о том, что на побережье в Анапе якобы выбросило акулу. При проверке оказалось, что снимок, который авторы сообщения опубликовали в качестве подтверждения данных, сделан в США полтора года назад.
Фейк
Информация о том, что на берег в Анапе 30 июля выбросило акулу, появилась в одном из пабликов во «ВКонтакте»
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«Местные жители в ужасе», — добавили авторы сообщения.
Правда
Данные об акуле в Анапе не имеют ничего общего с правдой. Фотография, которую опубликовали в соцсети, сделана почти полтора года назад в США, в штате Северная Каролина.
Тогда двухметровую акулу действительно выбросило на пляж около мыса Хаттерс.
Таким образом, информация о том, что 30 июля 2023 года в Анапе выбросило на берег акулу, недостоверна. Это информационный вброс, подкрепленный снимком полуторагодовалой давности, сделанным в Соединенных Штатах.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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