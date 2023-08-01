Общество 01 августа 2023, 14:31 Информация о выброшенной на берег акуле в Анапе оказалась фейком Фото акулы на берегу в Анапе оказалось старым снимком из США Unsplash

Читать 360tv в

В Сети появилось сообщение о том, что на побережье в Анапе якобы выбросило акулу. При проверке оказалось, что снимок, который авторы сообщения опубликовали в качестве подтверждения данных, сделан в США полтора года назад.

Фейк

Информация о том, что на берег в Анапе 30 июля выбросило акулу, появилась в одном из пабликов во «ВКонтакте»

Реклама

«Местные жители в ужасе», — добавили авторы сообщения.

Правда

Данные об акуле в Анапе не имеют ничего общего с правдой. Фотография, которую опубликовали в соцсети, сделана почти полтора года назад в США, в штате Северная Каролина.

Тогда двухметровую акулу действительно выбросило на пляж около мыса Хаттерс.

Таким образом, информация о том, что 30 июля 2023 года в Анапе выбросило на берег акулу, недостоверна. Это информационный вброс, подкрепленный снимком полуторагодовалой давности, сделанным в Соединенных Штатах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.