Общество 16 марта 2023, 22:49 Информация о проникновении группы вооруженных лиц в Орловскую область оказалась ложной — СМИ Mash: данные о проникновении группы вооруженных лиц в Орловскую область оказались ложными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Данные о группе вооруженных лиц, которые якобы проникли в Орловскую область, оказались ложными, сообщил Mash. По его информации, заявитель таким образом решил отомстить подрезавшему его водителю.

Спецслужбы оперативно приступили к разыскным мероприятиям после сообщений о появлении в Орловской области группы вооруженных лиц. Помимо этого региона, работу вели в Курской, Брянской и Белгородской областях, уточнил Mash.

Реклама

Согласно его данным, все началось после того, как мужчина заявил о подозрительном пикапе с украинскими номерами. Это авто, по словам заявителя, ехало в Белгород через Орловскую область.

Реклама

Через некоторое время спецслужбы остановили тот самый пикап в Валуйках. Внутри автомобиля находились двое безоружных мужчин — житель Курской области и его родственник из Купянска. Мужчины рассказали, что ехали за вещами.

После этого правоохранители снова связались с заявителем, и, как выяснилось, таким образом он отомстил водителю пикапа за то, что тот подрезал его на дороге.

Схожую информацию сообщил SHOT со ссылкой на свой источник. По его данным, пикап остановили в Белгородской области еще днем. У двоих задержанных мужчин не было ни оружия, ни боеприпасов.

Днем 16 марта силовые службы в Орловской области не подтвердили появившуюся в Сети информацию о появлении в регионе группы вооруженных лиц, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что правоохранители заняты проверкой, и пообещал позже дополнительно сообщить о ее результатах.