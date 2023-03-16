16 марта 2023, 22:49
Информация о проникновении группы вооруженных лиц в Орловскую область оказалась ложной — СМИ
Mash: данные о проникновении группы вооруженных лиц в Орловскую область оказались ложными
Данные о группе вооруженных лиц, которые якобы проникли в Орловскую область, оказались ложными, сообщил Mash. По его информации, заявитель таким образом решил отомстить подрезавшему его водителю.
Спецслужбы оперативно приступили к разыскным мероприятиям после сообщений о появлении в Орловской области группы вооруженных лиц. Помимо этого региона, работу вели в Курской, Брянской и Белгородской областях, уточнил Mash.
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Согласно его данным, все началось после того, как мужчина заявил о подозрительном пикапе с украинскими номерами. Это авто, по словам заявителя, ехало в Белгород через Орловскую область.
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Через некоторое время спецслужбы остановили тот самый пикап в Валуйках. Внутри автомобиля находились двое безоружных мужчин — житель Курской области и его родственник из Купянска. Мужчины рассказали, что ехали за вещами.
После этого правоохранители снова связались с заявителем, и, как выяснилось, таким образом он отомстил водителю пикапа за то, что тот подрезал его на дороге.
Схожую информацию сообщил SHOT со ссылкой на свой источник. По его данным, пикап остановили в Белгородской области еще днем. У двоих задержанных мужчин не было ни оружия, ни боеприпасов.
Днем 16 марта силовые службы в Орловской области не подтвердили появившуюся в Сети информацию о появлении в регионе группы вооруженных лиц, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что правоохранители заняты проверкой, и пообещал позже дополнительно сообщить о ее результатах.
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