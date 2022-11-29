Эксклюзив 29 ноября 2022, 13:03 Информация о «массовой драке» на бойцовском турнире в Хабаровске оказалась преувеличена СМИ Организатор Кожайкин: нарушивший правила боец навредил всем участникам из Средней Азии

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На бойцовском турнире Strelka в Хабаровске боец из Средней Азии Отобек Музаев грубо нарушил правила, попытался ударить рефери и на его защиту встала группа поддержки. СМИ растиражировали это событие как массовую драку. Что произошло в действительности, «360» рассказал один из организаторов турнира Юрий Кожайкин.

Он пояснил, что в турнире правила почти как в боксе — бой идет в перчатках MMA, лежачего бить нельзя — идет отсчет, и никаких удушающих. По словам Кожайкина, в распространившемся видео нет момента, когда боец уже один раз совершил нарушение и был предупрежден.

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«Второе нарушение — уже на видео. Он схватил на удушающий. Рефери говорил, это слышно, — тот не реагировал», — отметил администратор.

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Он уточнил, что некоторые решили, будто рефери ударил бойца, но на самом деле он попытался их разнять, протянув руку между ними, чтобы отодвинуть спортсмена, который правила не нарушал, чтобы тот не пострадал. Но у судьи не вышло.

«Он взял на удушающий. Человек потерял контроль над собой. После чего вмешалась группа поддержки, а дальше все на видео», — сказал Кожайкин.

По его словам, «пострадавших нет, да и драки никакой не было». Как он сказал, «полетел человек, попытался ударить рефери, рефери ударил в ответ. И тут же человек успокоился».

«А то, что за рингом, — все вылезли, но с организаторами никто не дрался. Просто потолкались, покричали, на этом все и закончилось», — сказал организатор боев.

В наказание администрация сократила количество бойцов из Средней Азии до 5% на турнире. И группу поддержки такую большую тоже больше пускать не будут. Кожайкин отметил, что один подобный прецедент уже был, но не такого масштаба — просто ругались.

«Проблема в языковом барьере бывает. Они не предупреждают, что не понимают язык. Потом, нарушая правила, говорят: „Не наша вина“. Хотя мы, оглашая правила, спрашиваем: „Всем все понятно?“. Всем все понятно. Переводчик нужен? Переводчик не нужен. Хотя, оказывается, нужен. Но это не к нам претензия — мы же не можем каждому индивидуально подсказать», — объяснил организатор.

По его словам, участие этого бойца в турнирах Хабаровска и Владивостока закончено.

«Он занимается у более профессионального промоушена — пусть там и выступает. Я не думаю, что они там позволят так себя вести», — заявил Кожайкин.

Соперник Музаева, Станислав Балашкин, в свою очередь, отметил, что имело место непонимание правил. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов вызваны не были, никто не пострадал, бойцы и их группы поддержки во всем разобрались.

«Все это произошло из-за того, что группа поддержки моего соперника подумала, что рефери позволяет себе лишнее в тот момент, когда оттаскивал моего соперника от меня. Рефери сказал моему сопернику отпустить меня из удушающего, но тот продолжал душить, так как не понимал правила. По итогу рефери применил силу, в чем был прав, и после этого поддержка моего соперника побежала к клетке и они начали буянить и пытаться зайти в клетку. Но организаторы все это предотвращали и пытались держать все под контролем», — разъяснил Балашкин.

Он подчеркнул, что устроители мероприятия всем все объяснили и всех успокоили.

Организаторы также отметили, что в шумной давке фанаты обошлись парой ссадин, а на турнире вообще работала профессиональная служба охраны. Отметили, что за любые провокации будут наказывать недопуском бойцов и их групп поддержки.