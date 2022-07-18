Информатора СБУ из ЛНР поймали в Ростовской области

Завербованного Вооруженными силами Украины жителя ЛНР выявили в Ростовской области. Он собирал секретную информацию и направлял ее в штаб. Об этом сообщили в УФСБ.

Информатор собирал и передавал украинским военным данные о передвижении российской военной техники.

По данным Федеральной службы безопасности, житель ЛНР пришел в Россию через пункт пропуска «Чертково». После проверки специалисты поняли, что он связан с украинскими спецслужбами.

С 2017 по 2018 год мужчина принимал участие в конфликте в Донбассе. Он служил в составе второго Армейского корпуса народной милиции ЛНР. Потом вернулся на Украину и был завербован сотрудниками Пятого управления департамента контрразведки СБУ.

Сначала информатора использовали для работы в ЛНР и ДНР — он собирал данные военного и социально-политического характера. Мужчине объявили официальное предостережение, предупредив, что его действия попадают под статью о шпионаже. Ранее в ЛНР предупреждали, что среди вернувшихся на территорию региона могут оказаться завербованные СБУ люди.