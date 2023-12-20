Общество 20 декабря 2023, 16:46 Инфоменеджер Петрова: эскорт отличается от проституции отсутствием интимных услуг

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Многие не разделяют понятия «эскорт» и «проституция», однако эти понятия изначально имели важное отличие. Об этом рассказала инфоменеджер форума секс-работников Мария Петрова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, главная цель эскорта — сопровождение клиента на встречах или отдыхе. Об оказании интимных услуг речи не идет. Представительницы этой сферы должны проявлять ум и образованность, чтобы создавать духовные развлечения для спутника, пояснила эксперт.

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Однако сейчас, отметила Петрова, даже некоторые секс-работницы считают себя девушками эскорта.