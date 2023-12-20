Общество 20 декабря 2023, 15:44 Инфоменеджер Петрова: безопасность в секс-индустрии обеспечивается контрацепцией

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Безопасность работниц секс-индустрии обеспечивается барьерной контрацепцией. Если клиент настаивает на ее отсутствии, девушки вправе ему отказать, сообщила инфоменеджер форума секс-работников Мария Петрова в беседе с «ФедералПресс».

В случаях, когда мужчины в процессе отказываются от контрацепции, женщина может не возвращать деньги, потому что ее время уже потрачено. В индустрии каждая работница сама для себя определяет комфортные правила. Кроме того, у девушек есть конкретные договоренности между собой.

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«Когда клиент приезжает в контору, отдает предпочтение какой-то девушке, другие не могут в это время вмешиваться», — отметила Петрова.