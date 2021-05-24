Инфляция замедлилась в московском регионе

В апреле в Москве и Подмосковье незначительно замедлилась годовая инфляция. В столице она составила 4,86% (4,93% в марте) и 5,71% в Московской области (5,82% в марте). Об этом сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.

«В Москве инфляция оставалась ниже, чем в России в целом (5,53%), а в Подмосковье несколько выше. На инфляцию сейчас в основном влияют временные факторы федерального характера, в том числе появление на рынке большего выбора некоторых продовольственных товаров», — говорится в объяснении регулятора.

По данным ЦБ, сейчас в столичном регионе замедляется рост цен на яблоки на фоне увеличения предложения импортных фруктов нового урожая. Также в Москве и Подмосковье стабилизируется спрос на цитрусовые, что положительно влияет на цены.

Как сообщили в Центробанке, положительные изменения благодаря административным мерам коснулись и цен на сахар в Москве и Подмосковье.

«В московском регионе замедлился рост цен на куриное мясо: в марте основные российские производители договорились о сдерживании цен. Также повлияла стабилизация стоимости кормов после увеличения пошлины на пшеницу с 1 марта. Эти же причины способствовали и снижению темпов прироста цен на яйца в Подмосковье», — добавили в пресс-службе.

Проблемы есть со спросом на автомобили, который по-прежнему остается высоким, тогда как предложение пока ограничено из-за нехватки электронных комплектующих. В ЦБ отметили, что это ускорило цены на иномарки в столице и Московской области. Ранее в Минпромторге заявили, что во время пандемии коронавируса начался мировой дефицит автомобильной электроники. По сообщению ведомства, в России ситуация с поставками комплектующих наладится к концу лета.