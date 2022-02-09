Росстат подвел итоги изменения цен в России за январь. Выяснилось, что потребительские цены в целом возросли на 8,73% в сравнении с январем 2021 года. Это максимальное значение инфляции за последние шесть лет. В начале 2016-го она составила 9,77%.

Больше всего в стране подорожали продовольственные товары — на 11,09%. В декабре это значение было несколько меньше. Цены на непродовольственную продукцию выросли на 8,73%, услуги стали дороже на 5,38%.

«Рост потребительских цен (в месячном выражении) на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени, на 1,8%, — в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг — на 2,5%. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%», — сообщил Росстат.

Росстат также составил рейтинг продуктов, которые больше всего подорожали в России за прошлый год. Как сообщили «Ведомости», это сахар, крупы и бобовые, макароны и мясо с птицей. За январь цены больше всего выросли на овощи и фрукты, макароны, сахар и крупы, а также на сливочное масло.

Ранее СМИ написали, что Минэкономразвития повысило прогноз по ожидаемым темпам инфляции на текущий год. Цифры возросли с 4 до 5,9%, рассказали источники, близкие к российскому правительству.