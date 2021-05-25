Инфляция в апреле в большинстве регионов России замедлилась

В апреле в большинстве регионов России темпы роста цен замедлились, но подорожание непродовольственных товаров продолжается. Эксперты предполагают, что сезонной дефляции в этом году ждать не стоит.

Замедление инфляции в апреле произошло из-за цен на продовольствие в апреле прошлого года, когда из-за введения режима самоизоляции наблюдался всплеск спроса и цен на макароны, крупы, мясо, цитрусовые, сообщили «Ведомости». В Центробанке изданию пояснили, что годовые темпы роста цен на непродовольственные продолжают увеличиваться из-за увеличения спроса на фоне роста издержек производителей.

Росстат подсчитал, что в апреле инфляция замедлилась с 0,66% до 0,58%, а в годовом выражении с 5,7 до 5,5%.

По словам руководителя направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Натальи Сафиной, инфляция в России замедляется из-за снижения цен на продукцию нового урожая, когда резко возрастает количество предложений на многие товары. Но из-за стремительного роста цен на продовольствия за последний год снижения стоимости на сезонные продукты этим летом может не быть, считает эксперт.