Общество 23 июля 2023, 10:32 Инфляция на продукты в России в июне стала самой низкой в Европе Инфляция на продукты в России составила 0,08%, став самой низкой в Европе за июнь РИА «Новости»

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В июне годовая продуктовая инфляция в России составила 0,08%. Показатель стал самым низким среди всех стран Европы, сообщило РИА «Новости».

Кроме России, в июне годовой рост цен менее, чем на 10%, выявили еще в пяти странах — Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%).

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Весной в РФ зафиксировали годовую дефляцию на продукты и безалкогольные напитки. В мае текущего года она достигла рекордного показателя в 1,12%.

Самый высокий уровень продовольственной инфляции установили в Венгрии, где впервые за 10 месяцев он составил 29,3%. Также годовой рост цен выше 20% остался в Сербии (22,1%). В топ-5 попали Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).

Многие государства Европы смогли замедлить инфляцию в начале лета. Наибольшие показатели зафиксировали в Венгрии (4,7%), Литве (3,8%), на Украине (3,6%), в Латвии (3,5%) и Словакии (2,8%).

Однако были страны, где инфляция стала набирать обороты. Так, на Кипре она разогналась до 10,12% процента с майских 8,38%.

Вице-премьер Виктория Абрамченко спрогнозировала продолжение продуктовой дефляции в России летом и осенью. Правительство мониторит ситуацию с ценами каждую неделю.