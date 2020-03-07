Инфекционный корпус для больных коронавирусом начали проектировать в Москве

Власти Москвы продолжают придумывать меры для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас они начали разрабатывать инфекционный медцентр, который можно будет быстро построить в случае необходимости.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы начали работу над концепцией быстровозводимого центра для лечения инфекционных заболеваний, которая прорабатывается в рамках установленного режима повышенной готовности на случай распространения коронавирусной инфекции в столице», — сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что пока специалисты рассматривают варианты, где именно будет находиться медучреждение. Еще они работают над вопросом обеспечения центра необходимыми лекарствами и оборудованием.

В инфекционном центре планируют сделать специальные боксы для пациентов, помещения для дезинфекции и санитарно-пропускной пункт. Для персонала построят отдельные комнаты, а также в медучреждении будет парковка для машин.

«Центр построим на основе самых современных технологий и оснастим передовым медицинским оборудованием. Обеспечим необходимые условия для комфортного пребывания всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными физическими возможностями», — пообещал Бочкарев.

Днем 6 марта оперативный штаб сообщил, что в России зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Один заболевший находится в Нижнем Новгороде, а пять — в Москве.

Позже заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что первый инфицированный COVID-19 уже выздоровел. В ближайшее всего его должны выписать из больницы.