Инфекционисты ждут спада эпидемии в России к лету

Коронавирус в России пойдет на спад к лету, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. Но пока пик не пройден.

«В конце концов, кончится к лету, это точно», — сказал он в эфире Первого канала.

Самая сложная обстановка ожидается в середине следующей недели, думает он.

Дело в том, что эпидемии вирусных заболеваний длятся обычно 10-12 недель, а так как коронавирус все же относится к ОРВИ, то и он, скорее всего, затянется на столько, подчеркнул Никифоров.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране усложняется, в мире она очень сложная, так как заболели более 850 тысяч человек. В России на данный момент 2777 зараженных, больше 20 погибших и более 200 выздоровевших.