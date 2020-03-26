Инфекционисты из Ростовской области пригрозили увольнением из-за отсутствия защиты от COVID-19

В СМИ появилась информация, что сотрудники инфекционного отделения ЦКБ Каменска-Шахтинского отказывались работать из-за неподготовленности больницы к борьбе с COVID-19. В администрации города «360» рассказали, что ситуация улажена.

«Они намеревались, но сейчас ситуация под контролем. Сейчас защитные средства имеются на первое время», — заявил заместитель главы администрации города Александр Срыбный.

Ранее местная газета «ПИК» написала, что врачи просили обеспечить их средствами защиты. По их словам, в больницу уже поступили пациенты с подозрением на коронавирус. Однако у инфекционистов даже не было медицинских масок.

Также врачи были недовольны оплатой ночных дежурств. За одну смену, по данным изданиям, им доплачивают по 70 рублей.

По последней информации, в России 840 человек заболели коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 182 новых случая в 18 регионах. При этом 136 инфицированных — в Москве. Из-за коронавируса российское правительство усилило меры для борьбы с инфекцией. Россия временно прекращает авиасообщение с другими странами, большинство людей переводят на удаленку.