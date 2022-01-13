Инфекционист Вознесенский заявил, что называть COVID-19 «эндемичным заболеванием» пока рано

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для какого-либо региона. Ее мнение в беседе с радио Sputnik прокомментировал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, называть COVID-19 эндемичным заболеванием несколько преждевременно, однако есть вероятность, что рано или поздно вирус начнет вести себя более предсказуемо, как и другие возбудители ОРВИ.

«Когда мы говорим об эндемичном заболевании, мы говорим, что оно полностью предсказуемо. То есть оно располагается на определенной территории, с определенными предсказуемыми волнами подъема заболеваемости и снижения. Если брать обычный грипп, то его эпидсезон — с осени до начала весны, в этом случае у нас есть возможность действовать на опережение. В случае пандемичных инфекций идет лавинообразное распространение возбудителя, которое не всегда удается прогнозировать. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день все-таки COVID-19 пока что относится к пандемичным инфекциям. Тем не менее есть вероятность, что рано или поздно все устаканится, и вирус станет вести себя более предсказуемо, как и другие возбудители ОРВИ. Будет это в этом году или в 2023 году, прогнозировать не берусь», — сказал он.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным, то есть характерным для какого-либо региона и постоянно присутствующим в сообществе людей. По словам представителей организации, этого пока не произошло, однако в ВОЗ рассматривают различные варианты развития ситуации.