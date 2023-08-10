Общество 10 августа 2023, 12:03 Инфекционист Викулов: дефицита вакцины от кори в столице быть не должно

Читать 360tv в

В настоящее время дефицита вакцин от кори в Москве на фоне вспышки инфекции на рынке «Садовод» быть не должно. Такое мнение выразил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, сейчас на рынке несколько поставщиков вакцин, ее дефицит в столице мог быть временным явлением. Никаких официальных заявлений об ограничения поставок препарата не было, добавил инфекционист.

Реклама

Отмечается, что после выявления кори на рынке «Садовод» специалисты вакцинировали более 650 его сотрудников.