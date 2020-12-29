Инфекционист уточнил процент россиян, готовых привиться от коронавируса

«Те страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, те и будут в выигрыше», — заметила специалист.

Радио «Комсомольская правда» добавило, что массовые опросы о готовности граждан европейских стран привиться от коронавируса прямо сейчас показывают 65%. При этом максимальные показатели в Китае (97%).