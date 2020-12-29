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    29 декабря 2020, 10:38

    Инфекционист уточнил процент россиян, готовых привиться от коронавируса

    Артур Блянихов

    Бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала РИА «Новости», что только 21% россиян хотят привиться от коронавируса.

    «Те страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, те и будут в выигрыше», — заметила специалист.

    Радио «Комсомольская правда» добавило, что массовые опросы о готовности граждан европейских стран привиться от коронавируса прямо сейчас показывают 65%. При этом максимальные показатели в Китае (97%).